Genova – Il guasto che ha interessato la tubatura da mezzo metro di diametro in via di Francia, causando disagi a diverse zone della città, ha provocato l’allagamento dell’Osteria A’ Lanterna di Don Gallo.

La falla nella conduttura idrica ha portato alla fuoriuscita di una grande quantità di acqua che si è riversata in via di Francia.

L’allagamento, oltre alla strada, ha interessato anche i locali del ristorante della Comunità di San Benedetto.

L’acqua ha invaso le stanze provocando diversi danni, come ha fatto sapere via Facebook Domenico Chionetti, presidente della Comunità di San Benedetto al Porto.

“A metà serata sono state eseguite le manovre che hanno delimitato il disagio – ha scritto Chionetti – La fornitura è tornata regolare in tutta la città e il disservizio limitato a Via di Francia. Anche i Vigili del Fuoco sono tornati ad avere fornitura idrica. I lavori proseguono nella notte nella zona e all’interno del locale della Comunità di San Benedetto allagato. Importanti i danni per la nostra Osteria Marinara A’ Lanterna di Don Gallo. Momento davvero difficile nel 40ennale del nostro ristorante (1981-2021, prima impresa sociale della comunità)”.

Ancora: “Insieme a noi che siamo tra i più colpiti danneggiati molti altri residenti della zona. Grazie a chi già sin da ora ci sta scrivendo e ci sosterrà nei prossimi giorni”.