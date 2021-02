Genova – In monopattino, di notte, dopo il tramonto, sulla strada Sopraelevata “Aldo Moro”. La foto che ritrae l’incredibile episodio, purtroppo non l’unico, sta girando sul web ed è stata pubblicata dal gruppo Facebook Ciclabili vuote Genova nel disagio.

Una persona a bordo di un monopattino sfida la sorte correndo in direzione ponente con un giubbino catarinfrangente.

Solo pochi giorni fa un incidente mortale aveva “risvegliato” le coscienze di quanti, dopo un iniziale entusiasmo per la “smart mobility” che sembrava aver preso il sopravvento in città, hanno scoperto che quel tipo di mezzi non è adatto per tutte le strade.

Una giovane incolpevole di 34 anni ci ha rimesso la vita ma ora, anche alla luce degli incredibili episodi documentati dalle pagine social che esprimono forti dubbi sui provvedimenti presi di recente, si chiedono controlli serrati, regole certe e sanzioni pesanti per chi pensa di aver trovato un modo per spostarsi in città senza regole, senza targa e assicurazione e persino senza il casco obbligatorio che invece si deve indossare anche per guidare scooter di modesta cilindrata.

In molti si domandano anche come sia possibile che il passaggio di un simile mezzo sulla Sopraelevata possa avvenire senza l’intervento delle forze dell’ordine visto che lungo il percorso si trovano diverse videocamere di sorveglianza.

Niente multa in remoto, ovviamente, perchè il mezzo “smart” non ha la targa.