Sanremo (Imperia) – Torna per la sesta volta al Festival di Sanremo Malika Ayane con il brano Ti piaci così.

Ritmo sostenuto che fa venire voglia di ballare per la canzone in gara.

Ecco il testo

Non è mai tardi

Non è mai detto

Che tutto sia fermo

Immobile

Già scritto

Forse c’è una possibilità

Che desideri

E puoi scegliere

Ti fa muovere

Senza spingere

E ti piace sì

Ti piace così

E ti piace com’è

È ora che ti vedi

Non era, non sarà

Ci pensi

E ti piace com’è

Lo senti che cedi

Come lo sguardo al fulmine

Non c’è intuizione

Senza scintilla

Perderti senza chiedere ti assomiglia

Non è spocchia ma necessità

Di sorprenderti

Di decidere

Cosa prendere, quando smettere

E ti piace sì

Ti piace così

E ti piace com’è

È ora che ti vedi

Com’era non sarà

Ci pensi

E ti piace com’è

Lo senti che tremi

A che serve resistere

Ti desideri e vuoi scegliere

Cosa muovere, quando spingere

E ti piace sì

Ti piace così

E ti piace com’è

È ora che ti vedi

Non era, non sarà

Ci pensi

E ti piace com’è

Lo vedi che tremi

Non ha senso resistere