Sanremo – Terza sanzione e foglio di via per Piero Venery, il sosia italiano di Freddy Mercury. fermato per l’ennesima volta per le vie di Sanremo senza la macherina obbligatoria.

La polizia lo ha fermato mentre cantava in mezzo alla strada creando un assembramento di persona incuriosite dalla performance.

Gli agenti hanno invitato Venery ad indossare la mascherina ma quando il sosia di Mercury ha ammesso di non averne sono stati costretti a farlo salire in auto per trasferirlo per identificazione (e per sicurezza) in commissariato.

Qui, alla terza sanzione in pochi giorni per lo stesso “reato”, il sosia di Mercury è stato invitato a lasciare Sanremo con un foglio di via obbligatorio che potrebbe impedirgli di tornare nella città dei Fiori anche il prossimo anno.