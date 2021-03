Genova – Il numero dei cinghiali liberi in città è destinato a crescere ancora. Da qualche giorno sono state avvistate nel greto del torrente Bisagno, nella zona di San Fruttuoso e di Marassi, nuove cucciolate appena nate.

I cucciolotti attirano l’attenzione dei passanti e in molti si lasciano intenerire lanciando pane e bocconcini succulenti alle madri che hanno appena partorito.

La scena, molto simpatica, nasconde però l’ennesimo problema per la città che già ospita un numero impressionante di cinghiali che vivono liberi e senza alcun timore degli umani.

Ogni femmina di cinghiale è in grado di partorire sino ad una decina di cuccioli in due appuntamenti annuali ed è facilmente comprensibile cosa potrebbe succedere di questo passo.

Le associazioni ambientaliste sono contro gli abbattimenti ma non si oppongono certo alla sterilizzazione, anche chimica, con aggiunta di farmaci nel cibo, degli animali.

Interventi che, allo stato attuale, non risultano pianificati e il numero di cinghiali aumenta di giorno in giorno anche (e soprattutto) complice il disinteresse generale al problema.