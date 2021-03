Otto decessi e 342 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria e il rischio di tornare in zona arancione, con una stretta su aperture e possibilità di spostamenti si fa concreta.

Il bollettino ufficiale della Regione Liguria fotografa una situazione “limite” che potrebbe presto trasformarsi in provvedimenti ben più restrittivi e, ancora una volta, a fare la differenza è il comportamento di tutti.

Il sindaco Bucci ha “tuonato” contro le 74 sanzioni fatte martedì in una sola giornata e sono molte le segnalazioni di assembramenti e folle su passeggiate e lungomare nei fine settimana.

Comportamenti che si pagano nelle settimane successive con impennate di contagi.

Mentre il Governo torna a pensare ad un lockdown generalizzato nei fine settimana, l’invito è al rispetto delle norme anti covid ogni singolo giorno della settimana.

Questi i dati dei nuovi contagi, suddivisi per provincia:

– IMPERIA (Asl 1): 52

– SAVONA (Asl 2): 47

– GENOVA Asl 3: 140

· Chiavari e Tigullio Asl 4: 21

– LA SPEZIA (Asl 5): 79

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 3

Il bollettino ufficiale della Regione Liguria

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 968.782 5.071 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 129.648 2.874 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 81.205 342 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 6.237 -14

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1.070 LA SPEZIA 826 IMPERIA 1.066 GENOVA 2.964 Residenti fuori Regione/Estero 126 altro/in fase di verifica 185 TOTALE 6.237

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 593 67 10 ASL1 118 14 -3 ASL2 107 11 0 San Martino 129 20 3 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 46 4 6 Ospedale Gaslini 6 0 0 ASL3 globale 71 5 0 ASL 3 Villa Scassi 71 5 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 45 7 3 ASL4 Sestri Levante 45 7 3 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 71 6 1 ASL5 Sarzana 71 6 1 ASL5 Spezia 0 0 0

Isolamento domiciliare 5.422 75 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 71.262 348 Deceduti* 3.706 8

* Dettaglio deceduti

data decesso sesso età luogo decesso 1 23/01/2021 M 87 ASL 4 – Ospedale Sestri Levante 2 24/01/2021 M 89 ASL 4 – Ospedale Sestri Levante 3 05/03/2021 M 88 ASL 2 – Ospedale San Paolo 4 06/03/2021 M 70 ASL 2 – Ospedale San Paolo 5 07/03/2021 M 69 ASL 4 – Ospedale Sestri Levante 6 09/03/2021 M 89 ASL 4 – Ospedale Sestri Levante 7 09/03/2021 M 89 ASL 4 – Ospedale Sestri Levante 8 09/03/2021 M 80 ASL 4 – Ospedale Sestri Levante

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 1.923 ASL 2 1.244 ASL 3 1.841 ASL 4 442 ASL 5 866 Liguria 6.316

Flusso vaccini Covid 10/03/2021