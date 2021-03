Genova – C’ anche un 14enne di Ceranesi tra i 28 giovani che questa mattina sono stati nominati Alfieri della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella.

E’ Diego Barbieri, 14enne premiato dal Capo dello Stato per la forza e l’impegno con cui trasmette l’amore per la montagna.

Diego è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente che lo ha coinvolto quando aveva 8 anni ma non si è mai arreso ed è tornato tra le sue amate montagne dimostrando grande tenacia.

Tramite Facebook, anche il presidente della Regione Giovanni Toti si è congratulato con il giovane Diego.

“Nonostante il grave incidente avuto a 8 anni – ha scritto il Governatore – il genovese Diego Barbieri non si è arreso e a soli 14 anni è stato nominato ‘Alfiere della Repubblica’ dal presidente Sergio Mattarella.Salvato dai medici dell’Istituto Gaslini, Diego è diventato esempio di resilienza e riscatto per amici e compagni di scuola e dopo il suo incidente nel bosco continua ad andare in montagna e a promuovere le bellezze della nostra terra. Bravo Diego per aver dimostrato che nessun ostacolo è insormontabile”.