Genova – Traffico nel caos, nel ponente genovese, a causa della manifestazione dei dipendenti dell’azienda Leonardo, in via Albareto a Sestri Ponente.

I lavoratori stanno bloccando il traffico davanti all’azienda dopo essersi riuniti in assemblea per discutere di alcune iniziative del gruppo che farebbero pensare a nuovi problemi per i posti di lavoro.

notizia in aggiornamento