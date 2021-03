Vigili del Fuoco della Spezia questa notte sono stati impegnati nell’incendio di uno scantinato di un condominio di 8 appartamenti in vicolo Fornaci, località Acquasanta, nel comune della Spezia.

L’allarme è scattato poco prima di mezzanotte quando alcuni abitanti della zona riferivano di vedere del fumo nero uscire da una finestra di una cantina sottostrada.

Arrivati sul posto le fiamme che fuoriuscivano dalla finestra erano gia alte e l’incendio all’interno era gia generalizzato.

Mentre una parte della squadra evacuava le ultime persone ancora nell’edificio, altri due operatori VVF attaccavano l’incendio dall’interno dell’edificio.

Nel frattempo la sala operativa del 115 inviava in supporto alla squadra sul posto anche un’autobotte.

In pochi minuti le fiamme sono state domate, tutto il materiale all’interno del locale è andato completamente distrutto ma fortunatamente l’incendio non si è propagato alle cantine adiacenti.

Sono occorse poi diverse ore per lo smassamento e per evacuare tutto il fumo ed il calore accumulatosi nell’edificio.

Sul posto anche diversi equipaggi del 118 che hanno trasportato 4 persone al pronto soccorso per accertamenti sanitari.

Sul posto era presente anche la polizia di stato che ha aiutato i Vigili del Fuoco nell’opera di evacuazione dei condomini.

In seguito ad un sopralluogo dei reperibili dell’ufficio tecnico del Comune tutti gli appartamenti del condominio sono stati dichiarati agibili.

L’intervento si è concluso alle 2 circa.