Genova – Una bambina di appena 10 anni è ricoverata da ieri all’ospedale Gaslini per una grave forma di infezione da coronavirus.

La piccola paziente arriva dall’ospedale San Matteo di Pavia ed è stata trasferita nella giornata di ieri presso il reparto di Terapia Intensiva COVID dell’Istituto Giannina Gaslini .

La piccola si trova sotto strettissimo controllo medico e le è stato fatto indossare l’ormai tristemente noto “casco” per la ventilazione assistita (CPAP).

La bimba è affetta da una rara malattia infiammatoria cronica caratterizzata da vasculite e stroke cerebrali ricorrenti. E’ seguita da anni in Istituto per la sua malattia di base presso il Centro Malattie Autoinfiammatorie e Immunodeficienze.

Le sue condizioni sono gravi.