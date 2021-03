Decessi da coronavirus ancora in leggero calo in Liguria ma torna a crescere il numero dei nuovi contagi scoperti con 4.635 tamponi molecolari e 2.606 tamponi antigenici rapidi su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila persone.

Domani al via le vaccinazioni nell’hub della Fiera di Genova, gestito da privati con sovvenzioni pubbliche e nelle Farmacie aderenti all’accordo sottoscritto con Regione Liguria.

Ancora disagi e confusione sulle informazioni per i soggetti fragili che hanno prenotato la vaccinazione presso i medici di famiglia e che ancora non sanno se la prenotazione è valida oppure no.

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

IMPERIA (Asl 1): 93

SAVONA (Asl 2): 113

GENOVA (Asl 3): 220

Chiavari e Tigullio (Asl 4): 32

LA SPEZIA (Asl 5): 69

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2