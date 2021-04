Savona – Zona rossa anticipata già a domani per le zone di Imperia e di Savona. Lo ha deciso il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a seguito della forte impennata di nuovi casi di contagio da coronavirus.

Il provvedimento che vara nuovi blocchi e restrizioni resterà in vigore sino all’11 aprile

La Liguria anticipa dunque di 24 ore l’entrata in vigore della zona rossa per l’emergenza coronavirus e divampano le polemiche per le ripetute rassicurazioni date nei giorni scorsi sul “migliorare” della situazione.

Le restrizioni entrano dunque in vigore dalla mezzanotte e 1 minuto del 2 aprile e restano in vigore ben oltre le festività pasquali e precisamente per una settimana in più nelle zone del savonese e nell’imperiese.

In tutta la Liguria si torna invece alla didattica a distanza al 100% sino all’11 aprile e salvo nuove emergenze e studenti di ogni ordine e grado resteranno a casa.

Nelle zone del savonese e dell’imperiese, sino all’11 aprile, si fermeranno anche la seconda e la terza media.