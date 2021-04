Genova – E’ stato denunciato per atti osceni il 37enne che ieri, seduto su una panchina dei giardini Baltimora, noti anche come Giardini di Plastica, ha prima molestato una donna per poi masturbarsi davanti a lei.

Gli agenti del Commissariato Centro sono intervenuti dopo la segnalazione della vittima.

La donna ha riferito ai poliziotti di essere stata molestata dall’uomo mentre camminava all’interno dei giardini.

Gli agenti, giunti sul posto immediatamente, hanno raccolto la testimonianza della donna che ha riferito di essere stata fermata eaver ricevuto delle proposte oscene dall’uomo, seduto su una panchina.

Lei, ignorandolo, aveva aumentato il passo e lo aveva visto calarsi pantaloni e biancheria per poi masturbarsi.

E proprio seduto sulla panchina è stato trovato il 37enne.

Gli agenti lo hanno accompagnato in Questura dove è emerso a suo carico un divieto d’accesso alle aree urbane, nonché l’irregolarità sul Territorio Nazionale a seguito della quale gli è stato notificato il decreto di espulsione e l’ordine del questore di Genova a lasciare l’Italia entro sette giorni.

Per lui, anche la denuncia per atti osceni e per violazione di divieto d’accesso alle aree urbane.