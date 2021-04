Genova – Tragedia questo pomeriggio nelle acque della Marina di Sestri Ponente dove il corpo senza vita di una donna è stato ripescato dalle acque.

Dopo la segnalazione di alcuni passanti, gli uomini della Capitaneria di Porto sono intervenuti recuperando il cadavere e avviando immediatamente le indagini del caso.

Secondo quanto appurato grazie alle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza, la donna, una quarantenne, sarebbe finita in acqua mentre si trovava su una barca a fare delle pulizie.

Le persone che si trovavano con lei in barca non si sarebbero accorte di nulla.

Al momento non è stato chiarito se a far finire la donna in acqua sia stato un malore o una drammatica fatalità.