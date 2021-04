Genova – Non ci sarà la consueta protesta del lunedì, in piazza De Ferrari, per i Ristoratori che chiedono la riapertura dei locali e la fine dei divieti che stanno massacrando la categoria da 13 mesi. La prostesta si sposta a Roma e per la maxi manifestazione di domani, 13 aprile, sono in partenza alcuni pullman di manifestanti.

A bordo anche rappresentanti del mondo dello Sport e delle Palestre e di tutte le attività gravemente danneggiate dalle chiusure per io coronavirus.

Chiederanno che il Governo provveda celermente ai Ristori, che le somme vengano aumentate in ragione dei danni economici effettivi e che venga al più presto studiato un programma di riaperture che consenta almeno di pianificare il futuro.

I manifestanti si riuniranno al Circo Massimo, domani e cercheranno di raggiungere il Parlamento come già avvenuto nei giorni scorsi.

Obiettivo mantenere la manifestazione pacifica e senza scontri ma raggiungere gli obiettivi prefissati.