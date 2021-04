Genova – Trovano una carta di credito dimenticata al self service del distributore e la usano per fare il pieno ma dimenticano le telecamere di sorveglianza.

Non proprio un “colpo di genio” la bravata di due giovani amici denunciati dai carabinieri di Voltri a seguito di veloci indagini su un caso denunciato da un automobilista.

L’uomo ha dimenticato la carta di credito nel self service del distributore di carburante della zona e una volta arrivato a casa ha ricevuto i messaggi di allarme del sistema di sorveglianza della carta.

Verificando sul conto corrente ha scoperto che due persone, in rapida successione, avevano fatto il pieno poco tempo la sua “svista” e così ha fatto denuncia ai carabinieri.

Ai militari è bastato andare nel distributore e chiedere le registrazioni video dell’impianto di sorveglianza per “inchiodare” i due giovani che hanno fatto il pieno sotto le telecamere nel tempo indicato dalle operazioni bancarie.

Con la targa i carabinieri sono risaliti ai due e li hanno denunciati.