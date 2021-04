Genova – Ha approfittato della poca gente presente sul treno per sedersi davanti a una donna che viaggiava da sola e iniziare a toccarsi i genitali l’uomo di 61 anni fermato dagli agenti della Polfer alla stazione di Principe e multato per 10mila euro per atti osceni in luogo pubblico.

E’ accaduto giovedì sera a bordo di un treno regionale partito da Savona e diretto a Sestri Levante.

Un genovese di 61 anni, approfittando della scarsa presenza di passeggeri a bordo, si è sistemato davanti ad una donna che viaggiava da sola e dopo essersi abbassato i pantaloni ha cominciato a masturbarsi.

La viaggiatrice si è immediatamente allontanata, dirigendosi verso la testa del treno dove, grazie anche all’aiuto di un dipendente di Trenitalia fuori servizio, ha segnalato quanto accaduto al capotreno, il quale ha subito allertato la Sala Operativa della Polfer.

Quando il treno è giunto nella stazione di Genova Principe, gli Agenti della Polizia Ferroviaria sono saliti sul convoglio e hanno individuando l’autore del gesto.

Accompagnato in Ufficio, l’uomo, con diversi precedenti penali anche dello stesso genere, è stato sanzionato per atti osceni con una pena pecuniaria di 10 mila euro.