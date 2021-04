Genova – Ubriaco e senza mascherina, ha urinato sul bus e ha aggredito gli agenti intervenuti dopo la chiamata dell’autista del mezzo pubblico.

Per questo un 18enne italiano è stato arrestato dagli uomini della Polizia di Stato di Genova con l’accusa di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, denunciandolo poi per interruzione di pubblico servizio, oltraggio e danneggiamento aggravato di beni della pubblica amministrazione.

E’ accaduto questa mattina in via Avio, a Sampierdarena.

Gli agenti sono intervenuti sul posto dopo la richiesta dell’autista in servizio sulla linea 18 che ha segnalato il giovane, visibilmente ubriaco e senza mascherina, intento a sputare per terra e verso gli altri passeggeri, urlando e creando disturbo.

Il ragazzo si è poi abbassato i pantaloni facendo pipì a bordo del mezzo e costringendo di fatto l’autista a fermare il bus.

All’arrivo dei poliziotti, il 18enne era ancora sul mezzo, mentre gli occupanti erano già stati fatti salienti a bordo di un altro autobus.

Quando uno degli agenti ha cercato di approcciare il giovane, di risposta si è sentito urlare in faccia di essere lasciato in pace tra bestemmie varie.

Resosi conto della presenza della Polizia, il ragazzo ha iniziato a urlare e minacciare i poliziotti, dimenandosi e sputandogli contro, cercando di morderli e scalciando, provocando di fatto contusioni a due operatori giudicate guaribili in 7 e 6 giorni.

Per placare la sua furia e farlo scendere i poliziotti hanno dovuto far ricorso al Capsicum, lo spray urticante in dotazione alle forze armate.

Trasferito nell’auto di servizio, il 18enne ha continuato a dimenarsi; al momento di scendere per essere accompagnato all’interno della Qeustura, ha iniziato a prendere a calci lo sportello posteriore dell’auto e il plexiglas, danneggiandoli.

Il Magistrato ha fissato il giudizio per direttissima per questa mattina.