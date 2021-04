Genova – Altra notte in tenda, in piazza De Ferrari, per i Ristoratori di #protestaligure che manifestano con un presidio permanente chiedendo riaperture per tutti i locali, indipendentemente dalla possibilità di poter lavorare all’esterno o meno.

I manifestanti sono convinti che il 60% degli operatori della Liguria non disponga delle caratteristiche necessarie alle riaperture e fa notare che, in caso di maltempo o di una possibile ondata di freddo, sarebbe impensabile aprire.

Per questo motivo la protesta andrà avanti “ad oltranza” sino a quando non verranno ascoltati dal presidente del consiglio dei Ministri, Draghi o se non riceveranno garanzie sulla possibilità di riaprire tutti i locali, in sicurezza, ma all’interno delle strutture.

I Ristoratori hanno organizzato un vero e proprio blitz per posizionare una tenda proprio sotto la sede della Regione Liguria, in piazza De Ferrari