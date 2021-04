Genova – Il medico arrestato per la morte di Roberta Repetto, la donna morta in seguito ad un tumore non diagnosticato scatenato dall’asportazione di un neo su un tavolo da cucina della comunità Anidra di Borzonasca, è ancora ufficialmente “in servizio” presso l’ospedale di Manerbio dove opera come chirurgo e dove ha la qualifica di dirigente di un reparto.

Il consiglio di amministrazione dell’ospedale non si è ancora riunito e non ha ancora disposto la sospensione cautelativa del medico dal suo incarico come di solito avviene in questi casi ed in attesa della sentenza del processo.

L’uomo, Paolo Oneda, 48 anni, è accusato di essere l’autore materiale dell’operazione di rimozione di un neo della donna poi deceduta e di non aver disposto l’esame istologico che avrebbe scoperto il tumore in atto ma, soprattutto, è sospettato di non essere intervenuto quando la donna ha iniziato a manifestare sintomi che avrebbero dovuto preoccupare un medico di esperienza come lui.

Secondo le ipotesi accusatorie, infatti, la donna sarebbe stata “rassicurata” sino all’ultimo e indotta a non rivelare a nessuno quanto avvenuto e, nel caso, di sostenere di aver rifiutato lei l’esame istologico sul neo rimosso.

Le indagini avrebbero anche scoperto che la donna, malata di tumore, sarebbe stata curata con “tisane e meditazione” sino alla morte, avvenuta tra indicibili sofferenze.

Sotto indagine anche quanto avrebbe scritto, senza sollevare azioni disciplinari, sul suo profilo Facebook dove avrebbe affermato che, per il covid, la migliore cura è la calma.

Insieme a lui è indagato il santone della comunità Anidra, che ha sedi in diverse regioni d’Italia ed è indagato anche per accuse di violenza sessuale e plagio e la compagna del medico, psicologa e psicoterapeuta, che avrebbe assistito il marito nell’operazione di rimozione del neo.

La comunità Anidra respinge le accuse di essere una “setta” e nega che siano avvenuti episodi di violenza sessuale o di circonvenzione di incapace all’interno della sua struttura, accreditata anche al Ministero dell’Istruzione come Università Popolare.