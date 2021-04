Genova – E’ stato arrestato dai Carabinieri l’uomo di 45 anni sorpreso a spacciare crack a Sampierdarena.

I militari della stazione sampierdarenese hanno sorpreso l’uomo mentre era intento a cedere 1,2 grammi di crack a un giovane, ricevendo in cambio 40 euro.

Dopo il fermo, gli uomini dell’Arma hanno raggiunto la casa del pusher e, durante la perquisizione, hanno trovato 390 euro, probabilmente guadagnati con l’attività di spaccio.

L’uomo è stato sottoposto al regime dei domiciliari in attesa del processo per direttissima fissato per oggi.