Una veloce e debole perturbazione sta attraversando la Liguria portando nuvole e pioggia.

Previsto un leggero miglioramento ma è in arrivo un nuovo fronte perturbato per giovedì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 27 aprile 2021

Nuvoloso o molto nuvoloso ovunque. Possibili rovesci al più moderati. Non si esclude qualche locale occhiata di sole, più probabile su Imperiese, anche se di tipo temporaneo. Al pomeriggio la situazione non cambia: resta quindi la possibilità di pioggia su gran parte della regione, ma non ci aspettiamo alla fine della giornata cumulate significative.

Venti tesi o a tratti forti dai quadranti settentrionali su Genovese e Savonese, in particolare negli sbocchi vallivi. Da est-nord-est su Imperiese. Più deboli a levante.

Mare generalmente mosso, ma molto mosso su Imperiese.

Temperature: In calo nei valori massimi.

Costa: min +11/+14°C, max +16/+19°C

Interno: min +4/+9°C, max +15/+18°C

Mercoledì 28 aprile 2021

Al mattino ancora cielo per lo più nuvoloso, ma già nel corso della mattinata si faranno spazio ampie schiarite, più evidenti lungo la fascia costiera.

Venti al mattino tesi settentrionali, in calo dal pomeriggio

Mare mosso al mattino, moto ondoso in calo dal pomeriggio.

Temperature in lieve aumento.

Giovedì 29 aprile 2021

Nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Possibili nuove precipitazioni, più probabili sul centro-levante.

Temperature in leggero calo.