Genova – Sarà un’indagine ad accertare cosa è andato storto all’ospedale San Martino dove un parto che sembrava normale si è trasformato in un dramma in pochi minuti, con la morte di una bambina di circa tre chili.

Secondo il racconto dei familiari della mamma i medici si sarebbero accorti che qualcosa non andava per il verso giusto durante il travaglio e la sofferenza della bimba era manifestata dal battito cardiaco irregolare.

Si è disposto per il parto cesareo di emergenza ma durante l’operazione la piccola non ce l’ha fatta ed è morta nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dal personale medico.

Sempre secondo quanto riferito dai familiari nessuno dei medici avrebbe comunicato alla mamma una qualche situazione di pericolo e pertanto quanto successo li ha lasciati senza parole.

Ora sarà un’indagine, probabilmente affiancata anche da una verifica “interna” ad accertare cosa è realmente successo ed eventuali responsabilità.