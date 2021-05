Genova – Sono gravi le condizioni del 20enne che questo pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente in via Adamoli, nel quartiere genovese di Molassana.

Secondo quanto finora ricostruito, il giovane stava viaggiando in sella alla sua moto quando, all’altezza della rotonda dello scolmatore, sarebbe finito in terra.

Immediato l’arrivo sul posto dei sanitari del 118 che lo hanno soccorso e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova in codice rosso, il più grave.

Il ragazzo non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Toccherà agli uomini della Sezione Infortunistica della Polizia Locale ricostruire la dinamica dell’incidente che, al momento, non vedrebbe altri veicoli coinvolti.