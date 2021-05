Genova – Lo fermano per violazione del coprifuoco alle 22 e lo trovano in possesso di un tipo di pistola elettrica illegale in Italia per i non appartenenti alle forze dell’ordine.

E’ successo nel centro storico genovese dove un trentenne di nazionalità bielorussa è stato fermato per un controllo dalla polizia.

L’uomo era fuori casa durante le ore del coprifuoco e non ha saputo fornire una spiegazione convincente e così gli agenti hanno effettuato un controllo approfondito trovandogli addosso una torcia elettrica dalle forme particolari che, poi, si è rivelata essere uno “storditore”.

In pratica la torcia si trasforma in taser di quelli in uso alle forze dell’ordine per bloccare i malviventi.

L’uomo dovrà ora spiegare cosa faceva in via San Luca in violazione del croprifuoco e perché girasse per strada con un’arma illegale.