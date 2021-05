Rapallo (Genova) – Ha fatto irruzione in una lezione in didattica a distanza, ha ripreso la sua bravata diventata virale ma per questo è stato denunciato per diffamazione.

Protagonista dell’accaduto un 21enne di Rapallo che qualche giorno fa, dopo aver ottenuto le credenziali di accesso da un amico, è entrato in una lezione di una scuola lombarda.

Una volta entrato “nell’aula” il 21enne ha lanciato un audio di un famoso film di animazione doppiato con una bestemmia, registrando il tutto, compresa la reazione contrariata della professoressa.

Poi ha pubblicato il video su Youtube, video che in poco tempo è diventato virale, offendendo la reputazione dell’ignara insegnante.

Il ragazzo si è scusato dicendo di non sapere che il suo profilo fosse visibile a tutti.