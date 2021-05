Genova – Grave incidente, ieri sera, in via Piave, nel quartiere di Albaro e nella via dove sabato i residenti hanno manifestato chiedendo il controllo del traffico lamentando i disagi provocati dall’apertura di un maxi supermercato Esselunga.

Un uomo di 54 anni è stato travolto da una moto mentre attraversava la strada ed è stato scagliato a terra dall’impatto con il mezzo a due ruote.

Subito soccorso dall’ambulanza del 118, l’uomo è stato trasferito con la massima urgenza in ospedale poiché ha sbattuto la testa a terra.

Solo poche ore prima i residenti di via Piave hanno organizzato una manifestazione di protesta per chiedere maggiori controlli della polizia locale nella via a causa del traffico notevolmente aumentato dopo l’apertura del supermercato Esselunga e lamentando proprio la pericolosità dei passaggi di auto e moto che, “innervositi” dalla coda e dai molti disagi, tendono poi ad allontanarsi in fretta finendo per dimenticare le norme di sicurezza e le precauzioni da usare nel traffico.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente e delle eventuali responsabilità