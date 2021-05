L’Aerobica Entella di Chiavari, allenata da Federica Schiaffino, ha conquistato a Napoli il titolo di campioni d’Italia per la categoria trio junior con Ludovica Laneri, Virginia Segalerba e Ludovica Cereghino.

Aerobica Entella premiata anche per la categoria singoli con Lavinia Cereghino e Giorgia Dagnino.

Un titolo nazionale importantissimo che premia e riconosce la qualità, il sacrificio e l’impegno dell’allenatrice e delle cinque atlete che si allenano tutti i giorni, escluso la domenica, per tre ore e mezza.