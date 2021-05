Genova – Volo delle Frecce Tricolori “a rischio” a causa maltempo. Il peggioramento delle condizioni meteo in Liguria rischia di bloccare lo spettacolo del sorvolo della pattuglia acrobatica nel cielo sopra la città in occasione delle celebrazioni per Giorgio Parodi co fondatore di Moto Guzzi e dell’Aeroclub

In particolare l’arrivo di nubi basse e di temporali potrebbe indurre i responsabili della sicurezza del volo e quelli della città a “far saltare” l’esibizione poiché, per volare, occorrono condizioni di visibilità buona e assenza di forti precipitazioni.

Le nubi basse possono ridurre molto la visibilità dei piloti che, seppur preparatissimi e abituati ad operare in condizioni estreme, non possono certo mettere a repentaglio la loro ed altrui sicurezza per un’esibizione.

Occhi puntati alle previsioni meteo per le prossime ore e l’invito a non assembrarsi nella zona di Carignano che sarà sorvolata – tempo permettendo – dal volo delle Frecce Tricolori.