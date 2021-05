Genova – Prenotazioni per la vaccinazione anti coronavirus al via, da lunedì 17 maggio, per i cittadini di Liguria nella fascia di età tra i 50 e i 54 anni mentre da venerdì 21 maggio cominceranno sul portale le prenotazioni della fascia 45/49

Venerdì 28 maggio potrà prenotare sul portale la fascia 40/44 e da lunedì 31 maggio sugli altri canali.

I quarantenni potranno prenotare il primo appuntamento secondo le date che offrirà il sistema, ovviamente in parziale sovrapposizione con le altre fasce di età: se un 55enne si vuole vaccinare a giugno inoltrato e un quarantenne vuole una data anteriore, passerà prima.

La Regione Liguria attende le valutazioni del Cts sulla somministrazione del vaccino Astrazeneca agli under 60 anni.

Se arriveranno indicazioni positive è possibile che si prevedano degli open day per queste somministrazioni, per evitare il fenomeno (che si è verificato in altre regioni) di code più lunghe per Pfizer.

Chi ha già fatto una prenotazione, se sceglierà Astrazeneca potrà anticiparla in un open day.