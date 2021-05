Genova – Contrari alle vaccinazioni hanno rifiutato il vaccino contro il coronavirus ma ora sono ricoverati in gravi condizioni proprio nel reparto covid del’Ospedale San Martino dove si tenta di salvare la vita, in particolare, ad uno dei due, il più grave.

E’ stato lo stesso Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del San Martino a rivelare alla stampa la triste vicenda di una coppia di anti vaccino (no vax) che si trovano ricoverati in gravi condizioni in ospedale dopo essersi infettati con il coronavirus.

I due, che avevano firmato il rifiuto alla vaccinazione, sono risultati positivi e da alcuni giorni lottano per sopravvivere.

In particolare uno dei due ha preso una forma grave del virus che sarebbe stato evitabile con la vaccinazione.

Bassetti ha stigmatizzato la scelta dei due soffermandosi a chiarire che, in presenza di armi utilissime per evitare queste situazioni, è davvero un peccato dover affrontare casi gravi per una scelta poco comprensibile.