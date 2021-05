Genova – Sono previsti pesanti disagi e traffico in tilt questo pomeriggio e sino alla riapertura, alle 4 del mattino successivo, del tratto autostradale della A10 Genova – Ventimiglia tra Genova Aeroporto e Genova Pra’.

Il tratto chiuderà dalle 15,30 di oggi sino al giorno successivo con gravissime conseguenze attese sul tratto autostradale.

Il traffico verrà infatti convogliato sulla viabilità ordinaria, anche se Autostrade raccomanderà per le grandi percorrenze di utilizzare la A7 e la A26.

La Polizia Locale, per far fronte a eventuali disagi che potrebbero verificarsi, attiverà 9 pattuglie dedicate che presidieranno gli incroci e i segmenti viari del ponente cittadino a rischio.

La disposizione di chiusura del tratto autostradale è stata stabilita in previsione del sostenuto traffico di rientro di domenica, che potrebbe creare code.

Su quel tratto infatti sono in corso lavori che consentono di utilizzare un’unica carreggiata: fino alle 15.30 funzionerà per assicurare il doppio senso di marcia (levante-ponente e ponente-levante), mentre dalle 15.30 in poi garantirà una doppia corsia soltanto in direzione levante.

Dalle 4 del mattino di lunedì sarà possibile tornare a percorrere il tratto verso ponente utilizzando le due corsie di marcia disponibili.