Luni – Incidente mortale questa mattina all’alba sulla strada che da Carrara conduce a La Spezia.

Per cause ancora da accertare un uomo alla guida della sua auto ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il guard rail.

L’incidente è avvenuto intorno alle 5 di questa mattina nella zona di Luni e il tratto autostradale tra Carrara e La Spezia è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso, purtroppo inutili e poi la rimozione del veicolo e la bonifica della strada.

Sul posto sono in corso le indagini per ricostruire le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità e si segnalano disagi per la circolazione.