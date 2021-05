Genova – Nuova giornata di caos per il traffico della ValBisagno a causa di cantieri e rallentamenti causati dalle nuove “rotonde” posizionate lungo il percorso che collega la zona di Prato con Staglieno e Marassi.

Anche questa mattina si segnalano pesanti rallentamenti lungo l’asse viario di Lungobisagno d’Istria, via Adamoli e vie collegate.

Auto incolonnate e a passo d’uomo per continui cantieri che da mesi interessano l’asse viario e che riducono la carreggiata.

Automobilisti inferociti e tempi di percorrenza sempre più insostenibili e “aggravati” secondo i pendolari, dalle rotonde costruite in zona Ponte Carrega e poco più avanti, salendo verso Molassana e Struppa.

Interventi sulla viabilità che, invece di agevolarla, la rallentano in modo pesante.