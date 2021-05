Succede che anche i cosmetici etichettati a lunga tenuta o waterproof non possono garantire un trucco perfetto dalla mattina presto fino a tarda notte e per questo non sono da incolpare solo le condizioni meteorologiche: vento, pioggia, sole splendente, ma anche il sebo, che è parte integrante della pelle grassa. Come sistemare il trucco per l’intera giornata?

I moderni produttori di cosmetici suggeriscono di utilizzare fissativi – prodotti speciali presentati sotto forma di spray o acqua termale, per proteggere l’aspetto impeccabile del trucco, che di solito vengono applicati prima della cipria e del blush. Un tale spray fissante trucco fornisce un effetto opacizzante e fa durare il trucco.

Mezzi per fissare il trucco

Il modo più semplice per fissare il trucco sul viso a casa è utilizzare acqua termale, che si applica con un leggero velo sulla pelle o la cipria in polvere, che di solito viene applicata dopo il trucco come fase finale. In questo caso, la cipria dovrebbe corrispondere idealmente al tono del viso o essere letteralmente un tono più chiaro. La composizione di qualsiasi cipria comprende le più piccole particelle di talco, che regolano la produzione di sebo e tengono insieme tutti i cosmetici decorativi sul viso. La cipria minerale trasparente, che, come la cipria in polvere, viene applicata alla fine del trucco, ma il suo vantaggio è che può essere applicata quasi indefinitamente per tutto il giorno, senza paura. Nonostante l’esistenza di prodotti ben collaudati e testati nel tempo, vengono sostituiti da cosmetici di nuova generazione: nebbie e spray speciali per fissare il trucco, le cui recensioni testimoniano le eccellenti caratteristiche.

Spray fissante trucco

Oggi, si trovano sempre più prodotti specializzati e appositamente creati. In precedenza, tali prodotti erano il privilegio di soli truccatori professionisti delle sfilate di moda o degli artisti prima della comparsa sul palco. Oggi gli spray fissativi sono disponibili per tutti, nessuno escluso. Il compito principale con cui i fissativi offerti dal moderno marchio di cosmetici Neve Cosmetics https://makeup.it/brand/945896/ affrontano con successo è quello di fissare il trucco fino a 12 o 16 ore, alcuni spray sono stati testati anche in condizioni estreme.

La composizione unica dello spray fissante per il trucco “sigilla” i cosmetici e crea una pellicola protettiva invisibile su di essi. Alcuni di solito contengono un copolimero acrilico, che crea una barriera protettiva che impedisce ai cosmetici di scivolare via, per altri, la formula consiste in una tecnologia brevettata che, ad esempio, monitora la temperatura sulla superficie della pelle e, se necessario, la stabilizza. Oltre al compito principale e importante di fissare il trucco, questi cosmetici possono essere utilizzati per altri scopi. Possono agire come un siero idratante leggero prima di applicare il trucco, tutto perché contengono un’abbondanza di sostanze nutritive. Le formule dei cosmetici fissanti contengono spesso estratti di aloe vera, pompelmo, nasturzio e molte altre piante, che non solo riempiono la pelle di vitalità, ma le donano un naturale splendore. Inoltre, lo spray fissante può combattere alcune imperfezioni della pelle come la zona T eccessivamente grassa, da una finitura opaca a lungo. Il fissatore spray può anche essere applicato, ad esempio per fissare la linea dell’eyeliner. Oppure per inumidire il pennello prima di applicare gli ombretti utilizzando la tecnica bagnata – in questo caso il prodotto migliora non solo l’ombreggiatura, ma anche l’adesione dei pigmenti alla pelle delle palpebre, e rende ricco e luminoso il colore. In alcune situazioni lo spray funge anche da prodotto rinfrescante.

Riassumendo, possiamo dire che lo spray fissante può essere utilizzato in diverse fasi del trucco: sulla pelle pulita prima dei prodotti di base per il trucco, nel trucco finale per il fissaggio e l’aspetto naturale senza “cipria” e quando si applicano determinati cosmetici con la tecnica bagnata.