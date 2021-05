Le polemiche su Eurovision 2021 non si sono ancora sopite e dopo le accuse di doping per Damiano dei Maneskin arrivano le “battute” in salsa francese sull’attendibilità del test anti droga.

Dalla Pugli arriva la risposta, in stile Maneskin, alle accuse lanciate dai Media francesi.

Inaspettata e desiderata, soprattutto dopo le reazioni della stampa estera alla performance dei quattro di Roma, la vittoria al cardiopalma ottenuta con una larghissima preferenza di pubblico non è andata giù ai francesi che con Barbara Pravi si sono classificati al secondo posto.

E’ stata poi la volta delle illazioni sulla cocaina sniffato al tavolo da Damiano David, frontman della band che, rigettando al mittente le accuse, ha messo tutti a tacere sottoponendosi volontariamente a un test antidroga risultato negativo.

Alla notizia della negatività dell’artista le reazioni d’Oltralpe non sono mancate e la scarsa propensione nel non accettare la sconfitta dimostrata dai francesi ha scatenato la satira italiana e non solo.

Gli ultimi in ordine di tempo a lanciarsi contro i polemici all’ombra della Tour Eiffel sono stati i Rimbamband.

Il gruppo pugliese che ha fatto della parodia il suo tratto distintivo ha reinterpretato “Zitti e buoni” dedicandola ai francesi, incapaci di perdere visti i pronostici della vigilia.

Parrucche e rossetto nero, i quattro le cantano ai francesi “La Francia era la favorita e ora state rosicando” per poi lanciarsi nel ritornello con “Vanno fuori di testa se non vincono loro”, concluso dalle note di Torna a casa e il pensiero: “Quindi francese torna a casa e vedi di sparire” e dalle note dell’inno francese.

Una risposta “per le rime” alle polemiche, soprattutto a chi oltre confine chiedeva se il test di Damiano fosse stato fatto a Napoli.