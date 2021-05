Genova – Nuovo rogo di auto, ieri sera, a Sampierdarena. In due diversi momenti della serata, tra le 20 e le 21, i vigili del fuoco sono dovuti accorrere in via Spataro per l’incendio di due auto posteggiate in punti diversi della via.

Sono stati i residenti ad accorgersi delle fiamme e ad avvisare i vigili del fuoco che sono intervenuti per domare le fiamme ed evitare che gli incendi si propagassero ad altre auto posteggiate nelle vicinanze.

Quasi certa l’origine dolosa dei roghi e l’azione di uno o più piromani che si “divertono” – anche a causa di disturbi psichici – ad appiccare le fiamme.

Dopo il fermo del piromane di Voltri, infatti, con decine di incendi provocati, si sospetta che circoli un altra persona “disturbata”.

Il giorno precedente, infatti, in via Due dicembre, sempre nella zona del ponente genovese, sono andate distrutte dal fuoco alcune vetture.