01Levanto – Era partito per una escursione lungo un sentiero ma si è ferito restando bloccato. Un turista straniero ha rischiato di passare la notte all’addiaccio in seguito ad una caduta lungo il sentiero di Colla dei Bagari.

Fortunatamente alcuni escursionisti hanno segnalato che si trovava in difficoltà e subito sono intervenuti i vigli del fuoco del Distaccamento di Brugnato e del Distaccamento Volontario di Levanto per prestargli soccorso.

I soccorritori hanno trovato il turista dolorante sul sentiero 573C che unisce la località Colla dei Bagari e l’abitato di Levanto.

Le squadre intervenute sul posto con 10 unità VVF, utilizzando personale SAF(Speleo Alpino Fluviale) ed una barella da soccorso su sentiero, provvedevano al recupero ed al trasporto dell’infortunato.

Sul posto presente il personale del Soccorso Alpino ed i sanitari del 118 con la Croce Verde di Levanto.