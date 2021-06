Genova – Momenti di paura, nella notte, nella zona del Righi per un gruppo di giovanissimi impegnati in una escursione notturna sulle mura dei Forti, nonostante il coprifuoco e la minore età di alcuni di loro.

Un ragazzino è infatti caduto dalle mura di Forte Begato, sulle alture della città, compiendo un volo di diversi metri.

Gli altri ragazzini che si trovavano con lui hanno subito dato l’allarme chiamando i genitori che hanno a loro volta chiamato i soccorsi.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 ma fortunatamente il ragazzino caduto è rimasto praticamente illeso restando semplicemente in stato di choc per la brutta caduta.

I vigili del fuoco lo hanno recuperato ed affidato alle cure del personale paramedico del 118 e l’ambulanza ha trasferito il ragazzino in ospedale per accertamenti e per verificare che non abbia riportato lesioni interne.

La brutta esperienza proseguirà ora negli uffici delle forze dell’ordine per capire perché il ragazzino minorenne si trovasse insieme ad altri giovanissimi sulle mura dei Forti di notte e oltre l’orario di coprifuoco.

(foto Archivio)