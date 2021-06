Genova – Metropolitana chiusa in anticipo, questa sera, per consentire le prove di funzionamento del nuovo impianto di segnalamento e automazione.

A comunicarlo AMT che indica nelle 21,30 l’ultimo viaggio da Brignole verso Brin e alle 21,17 l’ultimo da Brignole verso Brin.

Nella nota AMT segnala che “i lavori in metropolitana devono svolgersi senza la circolazione dei treni e in un arco temporale adeguato, che non sia compreso solo tra la mezzanotte e le 4 del mattino; per questo motivo la metro chiude alcune sere anticipatamente per permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza”.

Le attività, sempre secondo AMT “rientrano nel progetto di miglioramento dell’impianto finanziato dal Ministero dei Trasporti e dal Comune di Genova. Verranno eseguite, inoltre, attività inerenti la nuova scala mobile della stazione di Sarzano”.

Disagi quindi per chi vive in Valpolcevera anche se viene ovviamente carantito il collegamento serale con la linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo).