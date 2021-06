Genova – Ancora un caso di violenza sulle donne.

Questa volta è accaduto a Sampierdarena dove una donna, stremata dalle continue minacce e aggressioni da parte del compagno, è stata nuovamente vessata dall’uomo, un 48enne genovese con diversi precedenti.

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Cornigliano sono intervenuti in via Fillak dopo aver raccolto le segnalazioni circa la presenza di un uomo molto aggressivo che colpiva a calci la porta d’ingresso dell’appartamento dei suoi genitori che avevano dato riparo alla sua compagna dopo una violenta lite avvenuta in strada.

I poliziotti lo hanno fatto uscire dallo stabile e lo hanno messo in sicurezza in macchina.

Nonostante la presenza delle divise, l’uomo, palesemente agitato e poco collaborativo, ha continuato a minacciare di morte la donna che era alla finestra.

Proprio la compagna, visibilmente provata e con il collo graffiato, ha riferito di non poterne più dell’aggressività dell’uomo che la fa vivere in una situazione di perenne instabilità emotiva e fisica, allontanandola da una vita serena e dagli amici perché impaurita del suo atteggiamento di fronte ad altre persone.

L’uomo è stato denunciato per minacce; il Magistrato, ascoltati i fatti, ha disposto che il 48enne non possa avvicinarsi alla compagna.