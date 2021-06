Genova – E’ stato riaperto lo svincolo dell’autostrada di Bolzaneto, sulla A7 Genova – Milano, dopo l’incidente che ha visto coinvolti un tir e un’auto.

Secondo quanto finora ricostruito, il mezzo pesante e l’autovettura si sono scontrati allo svincolo autostradale, nel tratto a doppio senso.

Nell’impatto sono rimaste ferite due persone, per fortuna in maniera non grave, trasferite al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

L’incidente ha provocato lunghe code, sbloccatesi poi con la riapertura dell’autostrada.