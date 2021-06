Genova – E’ stato denunciato per guida in stato di ebbrezza in 28enne caduto dal monopattino in via Domenico Chiodo senza coinvolgere altri veicoli.

Il personale della Polizia Locale giunto sul posto ha capito subito che il giovane era ubriaco e, come prassi dopo gli incidenti, è stato sottoposto ad alcoltest.

L’etilometro ha attestato una concentrazione di alcol nel sangue pari a 1,6 grammi su litro, nella più alta fascia penale.

Infatti, per la guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l sono previsti una multa che più variare dai 1.500 ai 6.000 euro e l’arresto dai sei mesi all’anno.

Non essendo il veicolo in possesso di una targa, non è stato possibile accertarne la proprietà quindi procedere alla confisca del mezzo.

Il monopattino è stato recuperato e ritirato dal nonno del ragazzo.

Dallo scorso 1 giugno sono in vigore nel Comune di Genova una serie di nuove norme per la circolazione dei monopattini su strada.

Dall’obbligo del casco ai limiti di velocità, l’amministrazione ha voluto regolamentare la disciplina della circolazione dei mezzi di mobilità dolce che sempre di più stanno diventando presenti sulle strade.