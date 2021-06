Genova – Si amplia la rete di farmacie liguri abilitate a punti vaccinali territoriali.

Grazie alla sinergia tra l’Unione Ligure associazioni titolari di farmacie, Regione Liguria, Alisa e Liguria Digitale, alle 106 farmacie già attive con il servizio di vaccinazione, se ne aggiungeranno altre 46, per un totale di punti vaccinali che salgono a 152.

A differenza dei mesi scorsi dove i vaccini somministrati nei punti vaccinali territoriali erano a vettore virale, quindi AstraZeneca, ora il vaccino inoculato sarà Pfizer.

Le prenotazioni per questo terzo gruppo di farmacie saranno possibili a partire dalle 12.30 di venerdì 11 giugno tramite i canali oramai consueti, sul portale prenotovaccino.regione.liguria.it o direttamente in farmacia.

Chi, tra i cittadini, ha ricevuto il primo vaccino AstraZeneca, vedrà garantito il completamento del ciclo vaccinale in farmaci con la seconda dose negli stessi punti vaccinali.

Elisabetta Borachi, presidente dell’Unione Ligure, commenta: “Con questo terzo gruppo completiamo l’offerta di punti vaccinali in regione, raggiungendo gli obiettivi numerici che ci eravamo prefissati a suo tempo. Crediamo che tutto il territorio ligure sia ora coperto in modo capillare dalle farmacie, che rappresentano un complemento ideali agli altri hub vaccinali già attivi sul territorio: il risultato finale è che i cittadini hanno ampie opportunità di scelta. La collaborazione con le istituzioni è stata fattiva e proficua e ne siamo lieti, ricordiamo che la Liguria è stata la prima regione in Italia a garantire questo servizio, che i cittadini hanno gradito molto: le farmacie hanno confermato il proprio ruolo centrale nel sistema sanitario”.

Ecco l’elenco dei nuovi Pvt, suddivisi per Asl.

ASL 1 (5 farmacie)

MASSABO’ – Imperia

GUGLIELMI – Diano Marina (Im)

SCIOLLI – Diano Marina (Im)

SAN PIETRO – Diano San Pietro (Im)

SAN GIORGIO – Bordighera (Im)

ASL 2 (15)

DI LEGINO- Savona

INTERNAZIONALE – Savona

MODERNA – Savona

SAN LORENZO – Savona

VADINO – Albenga (Sv)

NUOVA – Albissola Marina(Sv)

SAN NICOLO’ – Albissola Marina (Sv)

VAL MERULA – Andora (Sv)

ROGLIATTI – Arnasco (Sv)

DI CADIBONA – Quiliano (Sv)

CARRARA – Cisano sul Neva (Sv)

SAROLDI – Millesimo (Sv)

SAN PIETRO – Spotorno (Sv)

URBE – Urbe (Sv)

ANTICO BORGO – Zuccarello (Sv)

ASL 3 (19)

ASSAROTTI – Genova

BAUDOIN – Genova

DAGNINO – Genova

DELLA MADONNINA CASTELLETTO – Genova

DELL’OSPEDALE DI PAMMATONE – Genova

IMPERIALE – Genova

MAIONCHI – Genova

MARTINELLI – Genova

ORMEA – Genova

POPOLARE – Genova

SANITAS – Genova

SAN PIETRO – Genova

SCANAVINO – Genova

Di seguito si riporta anche l’elenco completo di tutti i Pvt regionali (in neretto le farmacie aggiunte il 14 giugno).

ASL 1

(totale: 24)

NOME FARMACIA INDIRIZZO COMUNE Rebagliati Corso Garibaldi 2 Imperia Novaro Via Bonfante 64 Imperia Borgo San Moro Via Sant’Agata 1 Imperia Gentile Via Cascione 27 Imperia Mediterranea Via Aurelia 2/6 Imperia Massabò Via Cascione 146 Imperia Nola Corso Imperatrice 9 Sanremo (Im) Colombo Via Galilei 415 Sanremo (Im) Bussana Via Biancheri 6 Bussana di Sanremo (Im) Santi Via Aurelia 45 Cervo (Im) Quaglia Via Cavour 47/a Ventimiglia (Im) Roja Corso Limone Piemonte 134 Ventimiglia (Im) Zitomirsky Via Col. Aprosio 146 Vallecrosia (Im) Goso Via Col. Aprosio 466 Vallecrosia (Im) Centrale Via Vittorio Emanuele 145 Bordighera (Im) San Giorgio Via Vittorio Emanuele 222 Bordighera (Im) Ceppi Via Ponzoni 70 Pieve di Teco (Im) Pornassio Via Roma 26 Pornassio (Im) San Giorgio Via Ugo Secondo 2 Badalucco (Im) Testa Via Diano Castello 50 Diano Castello (Im) Guglielmi Corso Roma 127 Diano Marina (Im) Sciolli Corso Garibaldi 16 Diano Marina (Im) San Pietro Piazza Marconi 4 Diano San Pietro (Im) S. Stefano al Mare Piazza Cavour 14 S. Stefano al Mare (Im)

ASL 2

(totale: 31)

NOME FARMACIA INDIRIZZO COMUNE Premiata Farmacia Piemontese Via Torino 77r Savona Di Zinola Via Quiliano 4 r Savona Zorgno Via dei Mille 39r Savona Di Legino Via Stalingrado 68r Savona Internazionale Via Paleocapa 81 Savona Moderna Corso Mazzini 54a Savona San Lorenzo Via San Lorenzo 55 bis Savona San Giovanni Via G.B. Badano 17 Sassello (Sv) Varaldo Via Martiri della Libertà 37 Dego (Sv) Rodino Via dei Portici 31 Cairo Montenotte (Sv) Della Concordia Corso Marconi 246 Cairo Montenotte (Sv) Vadino Via Piave 24 Albenga (Sv) Nuova Via Don Gino Murialdo 13 Albissola Marina (Sv) San Nicolò Via Turati 7a Albissola Marina (Sv) Della Concordia Corso Bigliati 24 Albissola Marina (Sv) Val Merula Via G. Molineri 35 Andora (Sv) Rogliatti Piazza Stefano Viaggio Arnasco (Sv) Di Cadibona Via Bricco 2 Quiliano/Cadibona (Sv) Carrara Via Colombo 47 Cisano sul Neva (Sv) Angelini Corso Matteotti 58 Varazze (Sv) Ranaldo Via Roma 16 Villanova d’Albenga (Sv) Richeri Corso Europa 21 Finale Ligure (Sv) San Michele Via Medaglie d’Oro 42 Albenga (Sv) San Rocco Via Aurelia 146 Ceriale (Sv) Sant’Ambrogio Piazza Airaldi e D.te 8 Alassio (Sv) Stella Maris Corso Mazzini 152 Albisola Superiore (Sv) Valmaremola Via Roma 104 Tovo San Giacomo (Sv) Saroldi Piazza Italia 45 Millesimo (Sv) San Pietro Piazza Colombo 1 Spotorno (Sv) Urbe Via Zunini 2 Urbe (Sv) Antico Borgo Via Tornatore 3 Zuccarello (Sv)

ASL 3

(totale: 65)

NOME FARMACIA INDIRIZZO COMUNE Orientale Via G. Torti 128r Genova Dell’Aquila Via Giacometti 32-34 Genova Al Diamante di Begato Via Sbarbaro 19 Genova Mojon Via Fossatello 12r Genova Sestri Via Sestri 61r Genova Centrale Via Pasquale Pastorino 64r Genova Popolare Via Ciro Menotti 77r Genova Cairoli Via Cairoli 42r Genova Salus via G. Daneo 118r Genova Unione Farmaceutica via G. Torti 26r Genova Ligure Via Bobbio 300 Genova Gemma Corso Monte Grappa 30r Genova San Francesco Via Custo 32r Genova Moderna Via P. Pastorino 32r Genova Nizza Via Cocito 1r Genova Operaia San Giorgio Via San Giorgio 11 Genova Balbis Via Cornigliano 262r Genova Bassano Via G.D. Cassini 5Ar Genova Canepa Via Struppa 234r Genova Centrale Angelini Via Federico Gattorno 5r Genova Croce d’oro Via Walter Fillak 7r Genova Del Castello Via Assarotti 120r Genova Di Castelletto Corso Firenze 10r Genova Internazionale Pegli Piazza Ponchielli 4 Genova Modena Via Buranello 240r Genova Moderna Cornigliano Via Cornigliano 205r Genova Montaldo Via L. Montaldo 171r Genova Multedo Via Multedo di Pegli 107r Genova Operaia Fiumara Via Federico Avio 43r Genova San Bartolomeo Scalinata S. Bartolomeo degli Armeni 2r Genova San Giacomo Via Cornigliano 67r Genova San Gottardo Via Piacenza 221r Genova San Nicolò Corso Firenze 59r Genova Saltarelli Corso Carbonara 20r Genova Comunale (*) Via Quinto 30 G r Genova Assarotti Via Peschiera 3r Genova Baudoin Corso Armellini 20r Genova Dagnino Via Struppa 146i Genova Della Madonnina Castelletto Corso Magenta 17r Genova Dell’Ospedale di Pammatone Piazza Portoria 5r Genova Imperiale Via G.Torti 200r Genova Maionchi Corso Torino 75r Genova Martinelli Piazza Giusti 30r Genova Ormea Via Bonifacio 15r Genova Popolare Largo Merlo 265r Genova Sanitas Corso Firenze 9ar Genova San Pietro Via Cecchi 63r Genova Scanavino Corso Sardegna 233r Genova Sociale Piazza Tommaseo 22r Genova Vesuvio Via Vesuvio 9r Genova Chiappano Via Sauli Pallavicino 54 Arenzano (Ge) Terralba Via Marconi 200 Arenzano (Ge) Alla Marina Corso Matteotti 17 Arenzano (Ge) Corsanego Via Mazzini 11 Bogliasco (Ge) Lasagna Via Veneto 57 Busalla (Ge) Gavino Via A. Gavino 152r Campomorone (Ge) Armonia Via della Repubblica 97 Camogli (Ge) Conti Via Colombo 132 Cogoleto (Ge) Savio Piazza Nicoloso 3 Recco (Ge) Ruta Via Aurelia 207 Ruta di Camogli (Ge) Savignone Via Marconi 124 Savignone (Ge) Sanitas Via Roma 169 Isola del Cantone (Ge) Casula Via Roma 108a Montoggio (Ge) Bargagli Via Martini 225r Bargagli (Ge) Dei Giovi Via Piave 8 Mignanego (Ge)

(*) = attività partita ad aprile

ASL 4

(totale:9)

NOME FARMACIA INDIRIZZO COMUNE Internazionale Piazza Martiri della Libertà 2 Santa Margherita Ligure (Ge) Delle Grazie Via XXV Aprile 25 Leivi (Ge) San Lazzaro Via V. Annuti 26 Casarza Ligure (Ge) Bellagamba Via Martiri della Liberazione 1 Chiavari (Ge) Di Ri Via Piacenza 442 Chiavari (Ge) Comunale Via Arpinati 41 Rapallo (Ge) Internazionale Via Milite Ignoto 1 Rapallo (Ge) N.S di Montallegro Via Libertà 106 Rapallo (Ge) Tonolli Via G. Mazzini 46 Rapallo (Ge)

ASL 5

(totale 23)