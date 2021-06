Genova – E’ tutto genovese ed è arrivato secondo classificato all’Amazon Campus Challenge 2021 “IoP – Internet of Pesto”.

Si è conclusa la fase finale dell’Amazon Campus Challenge 2021, nato con l’obiettivo di permettere agli studenti universitari di scoprire l’attività come partner di vendita per aziende cheoperano sullo store Amazon e di dare sfogo alla propria creatività e propensione allo sviluppo del business e dell’e-commerce.

Hanno partecipato alla competizione oltre 1.400 studenti universitari di oltre 80 atenei.

Secondo classificato è risultato il team IoP – Internet of Pesto, composto da Arianna Attard, Gianluca Bellocchio e Niccolò Perri e dall’azienda Fratelli Panizza/Rossi 1947.

Il nome del team coniuga la tradizione e l’orgogliosa provenienza genovese con l’innovazione digitale.

Arianna, Gianluca e Niccolò, studenti di Ingegneria Gestionale e di IANUA Scuola Superiore hanno lavorato per tre mesi fianco a fianco con la Fratelli Panizza/Rossi 1947, primaria azienda nel settore del commercio di prodotti alimentari e della ristorazione alla creazione e al lancio un progetto per il posizionamento di prodotti alimentari di alta gamma sulla piattaforma e-commerce di Amazon.

Non si è trattato di un business game, ma di una reale iniziativa di gestione d’impresa che si è tradotta nel scegliere il catalogo dei prodotti, promuoverli, venderli e consegnarli e naturalmente fatturare in Italia e in Europa.

Oltre 800 unità sono state vendute nei tre mesi di attività su Amazon con un fatturato complessivo superiore ai 18.000 €.

La strategia d’impresa pianificata e attuata dal team IoP ha saputo sfruttare le potenzialità offerte dalla logistica all’advertising di Amazon, unendole a scelte di pricing e a campagne mirate e posizionamento dei prodotti.

“L’e-commerce alimentare è un mercato in continuo sviluppo, in Italia soltanto l’1% del cibo viene acquistato via online evidenziando un mercato ancora tutto da scoprire”, sottolinea Gianluca Bellocchio. “Poter garantire la qualità ai clienti è stata la nostra scelta, con prodotti sia artigianali (come pesto e riso) sia prodotti di brand affermati che hanno permesso di rendere noto il nostro marketplace” spiega Arianna Attard.

“L’idea di approdare su Amazon era nell’aria da tempo e l’opportunità con Amazon Campus Challenge è arrivata con tempismo perfetto, così abbiamo colto subito l’occasione”, affermano Sergio e Roberto Panizza, titolari di Fratelli Panizza snc.

“Lavorare a stretto contatto con un team di giovani studenti appassionati e motivati ha portato una ventata di freschezza. Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti in pochi mesi e porteremo sicuramente avanti il progetto nel tempo per la valorizzazione del pesto genovese, uno dei prodotti simbolo della gastronomia italiana a livello internazionale.”

Amazon Campus Challenge ha offerto la possibilità di allargare e di sperimentare con mercati difficilmente raggiungibili per le PMI del settore alimentare.

“Abbiamo offerto un’ottima customer experience ai nostri clienti che ci scelgono anche all’estero, con circa il 15% del fatturato rappresentato da vendite in altri Paesi Europei”, ribadisce Niccolò Perri.

Spiega Silvano Cincotti: “sono fieramente orgoglioso come Ingegnere Gestionale e come Presidente di IANUA Scuola Superiore del risultato raggiunto dal team IoP – Internet of Pesto nell’Amazon Campus Challenge 2021, una testimonianza dell’eccellenza dei nostri studenti e dell’offerta formativa dell’Università di Genova che dimostra quali grandi successi possiamo raggiungere lavorando in sinergia nella nostra Regione”.

“Il successo che abbiamo raggiunto è indubbiamente importante e ci impegneremo perché sia il trampolino di lancio per lo sviluppo di progetti futuri”, sottolineano Arianna, Gianluca e Niccolò. “Il premio che ci è stato riconosciuto sarà un capitale che investiremo nella nostra formazione e, chissà, in una futura start-up”.