Camogli – Decine di barche ancorate in un tratto di mare dove cresce la posidonia e al limite della riserva marina protetta per un rave party a bordo di natanti.

La novità dell’estate appena iniziata sono le feste galleggianti ed una di esse si è svolta nel pomeriggio di oggi al largo di Camogli.

Decine di barche con a bordo ragazzi, molto alcol e tanta musica, si sono date appuntamento in un tratto di mare sottocosta ed hanno iniziato a sparare canzoni a tutto volume e a “festeggiare” in un modo assordante.

Le foto e i filmati della festa hanno iniziato a circolare sui social e l’opinione pubblica si è presto divisa tra chi si complimentava con i ragazzi per l’idea e chi, invece, si domandava dove fossero i controlli delle autorità visto il frastuono, le tante ancore gettate in un tratto di mare che dovrebbe essere “a numero chiuso” ma, soprattutto per il disturbo arrecato alle altre imbarcazioni, ai residenti che hanno sentito rimbombare la musica per ore e infine anche al mare visto che ci si trovava in una zona “delicata”.

Il rave è proseguito indisturbato nonostante le molte segnalazioni e secondo gli organizzatori non sarà l’ultimo appuntamento in programma.

