Genova – Ben 12 patenti ritirate in una sola notte di controlli. E’ il bilancio, tutt’altro che confortante di una notte di controlli nel centro di Genova per sanzionare le persone che si mettono alla guida in stato di ebbrezza.

La polizia locale ha controllato 243 automobilisti nella zona del centro città e 35 risultati positivi al test preliminare, sono stati sottoposti al controllo quantitativo mediante etilometro.

In 13 avevano superato la concentrazione di alcol nel sangue concessa dal codice della strada e due neopatentati hanno perso il permesso di guida a poche settimane dal superamento del’esame di guida.

Uno dei giovanissimi ubriachi alla guida aveva una concentrazione di alcol nel sangue tale da far scattare la denuncia penale.

Le denunce penali sono state alla fine 8 tra gli altri 11 automobilisti e motociclisti risultati positivi.

Sono state 12 le patenti ritirate. Contestate inoltre: 3 guide senza patente al seguito, una guida di mezzo non assicurato con relativo sequestro del veicolo.