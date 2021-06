Arenzano – Indagini in corso, nel complesso privato della Pineta di Arenzano, per la morte di Umberto Ortu, i 51enne trovato ormai cadavere in una stradina del comprensorio residenziale della cittadina del ponente ligure.

L’autopsia chiarirà le cause del decesso e l’origine della ferita trovata alla testa dell’uomo.

Il cadavere era stato trovato da un addetto alla sorveglianza intorno alle 4,30 e subito era scattato l’allarme.

Ortu avrebbe partecipato ad una festa di amici per poi allontanarsi da solo.

Addosso aveva documenti, denaro e telefono cellulare e per questo motivo non si esclude che possa essere stato vittima di un malore e che la ferita sia stata causata dalla caduta.

Ortu, 51 anni, era “district manager” di Banca Generali e la sua è una famiglia molto conosciuta nel settore dell’imprenditoria manifatturiera collegara all’azienda Gallo Tessile.

Il manager viveva da qualche anno ad Arenzano ma era originario di Mortara, in provincia di Pavia.

Molto conosciuto, Umberto Ortu lavorava nel mondo degli investimenti e delle assicurazioni ed aveva moltissimi clienti.

Le indagini analizzeranno anche la vita dell’uomo per verificare se avesse nemici.