Genova – Il sindaco Marco Bucci pensa di dedicare una via all’attore Bartolomeo Pagano, conosciuto dal grande pubblico per la sua interpretazione dei film di “Maciste” ma la via esiste già e si trova proprio nel quartiere dove Bucci ha vissuto a lungo.

Momenti di imbarazzo durante la presentazione dello spettacolo Maciste vs Cimaste, alla sala Chiamata del Porto quando il primo cittadino, parlando dei due celebri attori del film muto, uno di Genova e l’altro di La Spezia, ha comunicato l’intenzione di voler dedicare una strada a Maciste-Bartolomeo Pagano

La strada, infatti, esiste da tempo e di trova proprio nella Nervi dove il sindaco era “di casa”

Si tratta della parte di via del Commercio che “torna” verso mare