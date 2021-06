Ventimiglia – Ancora timori e ricerche per la scomparsa di Sofia Chaalia, la ragazzina di 14 anni scomparsa da casa lo scorso 1 giugno e ancora “irreperibile”. Del caso della giovane si sta occupando anche la trasmissione Chi l’ha visto che ha segnalato l’arrivo di un messaggio dalla Francia nel quale si dice che Sofia sta bene ma la foto allegata mostra la ragazzina molto dimagrita e provata.

Elementi che hanno portato la madre Giuseppina Scordio a lanciare un appello alla giovane figlia perché torni a casa ma anche alla persona che potrebbe ospitarla, un giovane algerino, e che essendo maggiorenne potrebbe finire nei guai per non aver fatto sapere dove si trova la minorenne e per averla aiutata a fuggire di casa.

Ma il timore più grande di amici e familiari è che Sofia possa essere “trattenuta” e possa finire in mano a persone senza scrupoli.

Per questo motivo la madre di Chaalia chiede alla figlia di tornare al più presto e di dimostrare che non è trattenuta contro la sua volontà.